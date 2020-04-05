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صرف 948 ألف بطاقة تموينية بمراكز ومدن البحيرة بنسبة 50%

الأحد، 05 أبريل 2020 04:30 م
صرف 948 ألف بطاقة تموينية بمراكز ومدن البحيرة بنسبة 50% انتظام عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين
البحيرة - ناصر جودة

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أكد المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، انتظام عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية دون مشاكل، مضيفا أنه تم المرور على مخازن شركة الجملة بالبحيرة والوقوف على توافر السلع التموينية وكمياتها، وكذلك تكثيف الحملات التموينية على بدالى التموين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لبيان مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التموينية.

كما أوضح وكيل وزارة التمون أنه تم صرف 948902 بطاقة تموينية حتى الآن بمراكز المحافظة المختلفة بنسبة 50% من إجمالى البطاقات التموينية، مشيرا إلى تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية، وهى "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتى، البقالة التموينية" لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء، وذلك حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن صرف السلع المدعمة من خلال بقالى التموين ومنافذ الصرف، ضمن مقررات شهر أبريل، لأصحاب البطاقات التموينية، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا، وتقوم منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة أيضًا بإتاحة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن سلع نقاط فرق الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، كما حرص المواطنون على عدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرا من مديرى المديريات، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل، من خلال المنافذ والممثلة فى بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، وكذلك منافذ مشروع جمعيتى وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءًا. وشدد المصيلحى على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاى وغيرها من السلع التى تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحى قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية، ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة. وأهاب المصيلحى بالمواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر. ووجه المصيلحى كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.


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