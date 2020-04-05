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صحة الشرقية تنقل حالة كورونا إلى العزل الطبى بتمى الأمديد

الأحد، 05 أبريل 2020 06:18 م
صحة الشرقية تنقل حالة كورونا إلى العزل الطبى بتمى الأمديد إسعاف - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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نقلت مديرية الصحة بالشرقية، حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى مستشفى المخصص للعزل الطبي، في تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية فسجلت محافظة الشرقية اليوم الأحد، حالة جديدة إصابة بفيروس كورنا  هو "م.م.م.س" 53 عامًا مقيم بقرية كفر العكل التابعة لمركز ديرب نجم يعمل على سيارة وينتقل بين المحافظات.

 

واستقبل مستشفى حميات الزقازيق المريض مصابًا بأعراض ارتفاع حرارة وضيق في التنفس وبإجراء الفحوصات اللازمة تبين إيجابية التحاليل وثبوت إصابته بالفيروس.

 

والحالة تعد الثانية التي تظهر في مركز ديرب نجم خلال يومين والثالثة على مستوى المحافظة منذ ظهور الفيروس، حيث سبق وظهرت حالة في قرية اكراش التابعة لديرب نجم يوم الجمعة الماضية  ونقلت للعزل بتمي الأمديد  والأولى في سنجها بكفر صقر ونقلت للعزل في أبو خليفة بالإسماعيلية.

 

كانت مديرية الصحة بالشرقية، قد أعدت خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على جاهزية المستشفيات بالمحافظة، بروتوكول العمل في التعامل مع جميع الحالات بالمستشفيات، وخط سير المريض في حالة الاشتباه، والتأكيد علي التدريب الجيد للفريق الطبي، وخطة التخلص من النفايات الطبية الخطرة بمجمع النفايات بالخطارة، وخطة توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات في حالة الاحتياج.

ويشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا علي وكيلي وزارتي (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين.


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