اليوم السابع
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زحام للمواطنين أمام سنترال زفتى فى الغربية بالرغم من التحذيرات.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 01:35 م
زحام للمواطنين أمام سنترال زفتى فى الغربية بالرغم من التحذيرات.. صور جانب من الزحام
الغربية محمد طارق

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شهد سنترال مدينة زفتي في محافظة الغربية اليوم الأحد، تكدسا ملحوظا من المواطنين رغم التحذيرات المشددة من خطورة التجمعات بسبب فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثار غضب العديد من أهالي المدينة مطالبين بتدخل محافظ الغربية، لإصدار تعليماته للمسئولين بسرعة إنهاء حالة الازدحام التي يشهدها السنترال وتنظيم عمليات والدخول والانتظار حفاظا على حياة المواطنين.
 
وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، تابع عدد من مدارس الغربية وذلك لمتابعة البدء في  تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي ، وبإشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر. 
 
 
ففي مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، ثم تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض. 
 
يأتي ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر  منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.
 
وكان قد أكد محافظ الغربية على تخصيص 10 مدارس علي مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي اعتبارًا من اليوم ، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.
 
ومن ناحية أخرى، قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية بالمرور على مدرسة السادات الثانوية بطنطا، لمتابعة تسليم الطلاب المستهدفين شرائح التابلت، ووجه بضرورة عدم الاختلاط بين جميع الطلاب بعد الخروج من المدرسة.
 
 
زحام المواطنين (1)
زحام المواطنين 

 

زحام المواطنين (2)
زحام المواطنين 

 

زحام المواطنين (3)
زحام المواطنين 

 

زحام المواطنين (4)
زحام المواطنين 

 

زحام المواطنين (5)
زحام المواطنين 

 


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