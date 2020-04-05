رغم نقله للملاريا وزيكا.. خبراء: البعوض والذباب لا ينقلان فيروس كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أكدت الجمعية الأمريكية لمكافحة البعوض أنه لا يوجد أى دليل على أن البعوض ينقل فيروس كورونا من شخص إلى آخر، وهذا ما أكده أيضا رانييري جويرا، نائب المدير العام للمبادرات الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية، فى تصريحاته لقناة "راى 3" الإيطالية.

وأشارت القناة إلى أنه فى الوقت الحالى ينتشر العديد من الذباب والبعوض والجراد بسبب تغير الطقس، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف حول إمكانية نقلهم للفيروس، خاصة أنه من المعروف أن البعوض ينقل الملاريا والعديد من الفيروسات مثل زيكا الذى ظهر السنوات الماضية فى أمريكا اللاتينية، إلا أن جويرا أكد أن فيروس كورونا لا يمكن نقله من خلال لدغات البعوض.

وأوضحت صحيفة "النويبوإيرالد" الأرجنتينية أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس ينتشر بشكل أساسى من خلال القطرات الصغيرة التى تنتشر عبر العطس والسعال أو الإفرازات الأنفية، وأيضا قطرات اللعاب، كما يمكن أن ينتشر عبر لمس الأسط التى ترك فيها الشخص المصاب الفيروس.

وأيضا استبعد علماء الحشرات فى روسيا انتقال العدوى عن طريق الحشرات، وقال العالم الروسي المتخصص في علم الحشرات والحمض النووي، قسطنطين كيتايف: "لا يوجد داع للخوف من هذه الناحية"، مشيرا إلى أن الصينيين بدورهم قاموا بدراسة في هذه الإطار وتوصلوا إلى أن الحشرات مصاصة الدماء، وخاصة الذباب، لا تنقل العدوى بفيروس كورونا.

ويتسبب البعوض فى إثارة الرعب فى امريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية أيضا بسبب نقلها للعديد من الفيروسات مثل شينغونيا وأيضا فيروس زيكا، فالمناخ الحار والرطب في أمريكا الجنوبية يمكنه أن يوفر فرصاً لبقاء الفيروسات لعدة أعوام مقبلة في بلدان القارة، وبالأخص المناطق الاستوائية، التي تملك مناخاً مفضلاً لدى الفيروس على مدار العام.