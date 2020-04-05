اليوم السابع
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رئيس مولدوفا يعلن 112 حالة إصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:52 م
رئيس مولدوفا يعلن 112 حالة إصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا قوات الأمن فى مولدوفا
أ ش أ

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 أعلن الرئيس المولدوفي إيجور دودون، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده إلى 864 شخصا، وذلك بعد تسجيل 112 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 15 شخصا.
 
وقال دودون - خلال مؤتمر صحف، : "اليوم لدينا 112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وإجمالي المصابين لدينا 864، كما توفى لدينا صباح اليوم شخص واحد يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من أمراض أخرى.. إجمالى الوفيات لدينا 15 شخصا".
 
وأعلن برلمان مولدوفا في 17 مارس الماضي تطبيق حالة طوارئ في البلاد لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة تتخذ القرارات في البلاد اللجنة الوطنية المختصة بحالة الطوارئ، كما أوفقت الجمهورية الرحلات الجوية مع كافة الدول الأجنبية، وأغلقت الحدود البرية.
 
وكانت مولدوفا أعلنت فى منتصف شهر مارس الماضى، إنها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأعلنت مولدوفا التى يسكنها 3.5 مليون نسمة عن 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
 

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