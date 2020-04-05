رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الشراء والإمداد والتموين الطبى

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحدوالإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قد أكد على الأهمية التى توليها الدولة لملف الشراء الموحد للأدوية، والعمل على اضطلاعالهيئة المصرية للشراء الموحد التى تم إنشاؤها مؤخراً بالدور المنوط بها فى هذا الصدد، لما للشراء الموحد من فوائد كثيرة من بينها توطينصناعات الدواء العالمية فى مصر، وجذب المزيد من الشركات العالمية الكبرى للتصنيع فى مصر، للاستفادة من الفرص المتاحة لدى السوقالمصرى فى هذا المجال، وما يتمتع به من قوة شرائية كبيرة.