اليوم السابع
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حملات تعقيم وتطهير لشوارع منطقة الجزيرة بمدينة أسوان

الأحد، 05 أبريل 2020 12:39 ص
حملات تعقيم وتطهير لشوارع منطقة الجزيرة بمدينة أسوان تعقيم المنشآت - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، جهوادها المكثفة فى كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بعمل حملات تطهير وتعقيم لمنطقة الجُزيرة بمدينة أسوان شملت المنازل والطرقات الداخلية بالمنطقة.

 

كما واصلت المديرية أيضا حملات التعقيم والتطهير لعدد من الأماكن والمنشآت شملت السوق السياحي وكورنيش النيل ومواقف السيارات ومكاتب البريد.

 

كان قد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة، والذى يأتي ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبي للمصابين بمرض كورونا المستجد، مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية، وذلك تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبي وباقي مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل، مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات الرئيس السيسى الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل.


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