جامعة أسوان تدشن منصة إلكترونية لطلابها للتوعية بمخاطر كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تبذل مؤسسات الدولة جهود مضنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما اتخذت المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية كل الإجراءات الوقائية للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وتقوم جميع الكليات والقطاعات بجامعة أسوان حاليًا باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والإحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة الدولة للتصدي للفيروس وحرصًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين.

وفى هذا الصدد قامت جامعة أسوان برش وتعقيم وسائل النقل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بجامعة أسوان ضمن خطة جامعة أسوان فى إدارة أزمة فيروس كورونا.

وكما شملت الجهود رش وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدرس كليات الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة كليات الطب والآثار والآداب والحقوق ودار العلوم والألسن والتمريض ومقر كليات ابوالريش كلية الهندسة والتجارة والمدينة الجامعية ومستشفي أسوان الجامعي.

فيما تقوم قيادات جامعة أسوان في الرد علي الاستفسارات والشكاوى التي تواجه طلاب جامعة أسوان في كيفية الدخول علي المنصة الإلكترونية وتعريفهم علي كيفية الدخول والتسجيل علي المنصة الإلكترونية وعملية شرح خطوات التسجيل من خلال حسابات الطلاب التي انتهت منها جامعة أسوان بالفعل منها والتي يبلغ عددها 23 ألفا وخمسمائة حساب للطلاب بجميع الكليات وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية واستقرارها ومتابعة عملية رفع المقررات الدراسية علي المنصة الإلكترونية في صورة محاضرات من خلال فيديوهات تعليمية لشرح وتبسيط المنهج العلمي لجميع طلاب الجامعة وذلك من خلال منظومة التعليم عن بعد طبقا لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، ومناقشة الصعاب التي تواجه الطلاب وأعضاء التدريس وكيفية التغلب عليها حتي يتمكن الطلاب من التفاعل الإيجابي في إطار جهود الدولة والمؤسسات الحكومية لمجابهة فيروس كورونا.

من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي أهمية دور اتحاد الطلاب والذي يمثل حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة جامعة أسوان, مشددا على أهمية تسخير كافة إمكانيات جامعة أسوان بمختلف قطاعاتها وإداراتها التي تعمل على إيجاد حلول سريعة لجميع المعوقات التى تعوق المستجدات الأخيرة والمتعلقة بطريقة عرض المادة العلمية عبر التعليم الإلكتروني الذي يطبق طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يعد خطوة هامة في التعليم عن بعد وفي ظل مواجهة فيروس كورونا ومنعا من التكدس والاختلاط اتباعا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها جامعة أسوان لمجابهة فيروس كورونا.



