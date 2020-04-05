تونس تخصص 6 فنادق للكوادر الطبية والحجر الصحى للمصابين بكورونا

كتبت آمال رسلان

أكدت تونس أنه تم تخصيص 6 فنادق بالتعاون مع وزارة السياحة في المنطقة السياحية جربة جرجيس، وذلك في إطار العمل من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم استخدامهم لعمليات الحجر الصحى ومواجهة نقص المستشفيات.

وقال ممثل وزارة السياحة التونسية بجربة جرجيس هشام المحواشي ، أن عدد الفنادق التى تم فتحها لإجراءات الحجر الصحى بلغت 6 فنادق منذ بداية الأزمة، أربعة منها بجربة واثنان بجرجيس بطاقة فندقية تقدر بـ521 غرفة ستخصص للكوادر الطبية و للحجر الصحي ولإيواء المصابين بفيروس الكورونا .

كما أشار ممثل وزارة السياحة التونسية إلى أن استغلال هذه الفنادق تم بالتنسيق بين أصحاب الفنادق ووزارة السياحة، وذلك لدعم مجهودات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وأصبحت أغلب الدول تعتمد على القطاع الفندقى لتغطية العجز فى القطاع الصحى والمستشفيات أمام زيادة أعداد المرضى بالفيروس، وفى مدريد تحول حوالي 40 فندقاً إلى مرافق طبية، لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، بعضها يتم استخدامه ملاجئ للمرضى والبعض الآخر يتم استخدامه لعزل الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة، وثالث وسيتم تخصيصه للعاملين في المستشفيات، الذين يواجهون المرضى بشكل يومي، وتطوعت شركة آكور العالمية أحد أكبر شركات الضيافة في أوروبا، بفتح فنادقها للعاملين في التمريض والأشخاص الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وفى أمريكا تم تخصيص ألف غرفة في فنادق، من فئة 5 نجوم، بولاية شيكاغو لعزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد، كما سيرتفع هذا العدد إلى ألفين بنهاية الأسبوع. وقامت الجمعية الأمريكية للفنادق والإسكان بإطلاق مبادرةHotels for Hope، ، وهى توفير ي قاعدة بيانات وطنية لربط العقارات الفندقية بالمجتمع الصحي، بهدف مساعدتهم على تلبية مطالبهم.