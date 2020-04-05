اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تونس تخصص 6 فنادق للكوادر الطبية والحجر الصحى للمصابين بكورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:13 م
تونس تخصص 6 فنادق للكوادر الطبية والحجر الصحى للمصابين بكورونا فندق
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت تونس أنه تم تخصيص 6 فنادق بالتعاون مع وزارة السياحة في المنطقة السياحية جربة جرجيس، وذلك في إطار العمل من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم استخدامهم لعمليات الحجر الصحى ومواجهة نقص المستشفيات.

 

وقال ممثل وزارة السياحة التونسية بجربة جرجيس هشام المحواشي ، أن عدد الفنادق التى تم فتحها لإجراءات الحجر الصحى بلغت 6 فنادق منذ بداية الأزمة، أربعة منها بجربة واثنان بجرجيس بطاقة فندقية تقدر بـ521 غرفة ستخصص للكوادر الطبية و للحجر الصحي ولإيواء المصابين بفيروس الكورونا .

كما أشار ممثل وزارة السياحة التونسية إلى أن استغلال هذه الفنادق تم بالتنسيق بين أصحاب الفنادق ووزارة السياحة، وذلك لدعم مجهودات الدولة في مجابهة فيروس كورونا.

وأصبحت أغلب الدول تعتمد على القطاع الفندقى لتغطية العجز فى القطاع الصحى والمستشفيات أمام زيادة أعداد المرضى بالفيروس، وفى مدريد تحول حوالي 40 فندقاً إلى مرافق طبية، لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، بعضها يتم استخدامه ملاجئ للمرضى والبعض الآخر يتم استخدامه لعزل الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بحالات إصابة مؤكدة، وثالث وسيتم تخصيصه للعاملين في المستشفيات، الذين يواجهون المرضى بشكل يومي، وتطوعت شركة آكور العالمية أحد أكبر شركات الضيافة في أوروبا، بفتح فنادقها للعاملين في التمريض والأشخاص الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

 

 وفى أمريكا تم تخصيص ألف غرفة في فنادق، من فئة 5 نجوم، بولاية شيكاغو لعزل الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد، كما سيرتفع هذا العدد إلى ألفين بنهاية الأسبوع. وقامت الجمعية الأمريكية للفنادق والإسكان بإطلاق مبادرةHotels for Hope، ، وهى توفير ي قاعدة بيانات وطنية لربط العقارات الفندقية بالمجتمع الصحي، بهدف مساعدتهم على تلبية مطالبهم.

 


السياحة

كورونا

فنادق للعزل

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة