اليوم السابع
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تموين المنوفية: تحرير 139 مخالفة فى حملات مكثفة بمراكز المحافظة

الأحد، 05 أبريل 2020 09:56 ص
تموين المنوفية: تحرير 139 مخالفة فى حملات مكثفة بمراكز المحافظة مخبز - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 139 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميًا .

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسئولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، عمل المخابز يومى السبت والجمعة، لافتا إلى أن كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة ، وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد أعلن عن تحرير 374 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية ، التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وذلك لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

 


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