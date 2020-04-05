"تموين الاسكندرية" تحرر 469 محضر وتتحفظ على 371 ألف منتج مستلزمات طبية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محمد سعدالله ، وكيل وزارة التموين بالاسكندرية ، أن المديرية قد شنت حملات مكثفة على التجار لمحاربة الممارسات الاحتكارية خاصة فى مجال المستلزمات الطبية ، و إستغلال الازمة الحالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة

و أشار وكيل وزارة التموين بالاسكندرية ، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أن المديرية قامت بتحرير نحو 469 محضر ، خلال شهر مارس 2020 ، حيث تم تحرير 28 محضر ضبط مستلزمات طبية و مطهرات و 441 محضر عدم الاعلان عن سلع غذائية و مطرهات و مستلزمات طبية ، منهم 11 محضر تنفيذا لقرار رقم 330 لمحاربة الممارسات الاحتكارية للتجار فى المستلزمات الطبية

و أشار وكيل الوزارة الى أنة تم كميات كبيرة من المستلزمات الطبية خلال تلك الحملات ، حيث تم ضبط 207 ألف و 330 كمامة أنواع محلى و مستورد ، 137 ألف و 440 طقم جوانتى مستورد ، 1050 محول سائل ، 102 محول عبوات ، 3002 عبوة مطهر عبوات 1 لتر ، 3474 عبوة جل عبوات ، 750 عبوة ديتول سائل بالكيلو ، 249 عبوة مطهر مركز بالكيلو ، 18 ألف سرنجه بها عيوب صناعية ، بإجمالى 371 ألف و 397 منتج متنوع

من جانبة شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، على التعامل بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لإستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر ، وقد تم تكثيف حملات التموين و الاحياء للتصدى لمن تسول له نفسة التلاعب فى أسعار السلع الاساسية أو المستلزمات الطبية، كما اصدر تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى و المتابعة اللحظية للاحياء ، وتكثيف الحملات على المقاهى و الكافتريات لمنع تدخين الشيشة ، و تم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الاحمر ، و توقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 الاف جنية ، متابعة أعمال رفع القمامة و مداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء



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