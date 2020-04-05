اليوم السابع
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تموين أسوان : سعر اللحوم يتراوح بين 100 لـ110 جنيها للكيلو ولن نسمح بالتلاعب

الأحد، 05 أبريل 2020 09:19 ص
تموين أسوان : سعر اللحوم يتراوح بين 100 لـ110 جنيها للكيلو ولن نسمح بالتلاعب حسام العربى وكيل وزارة التموين بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، أنه تم شن حملة على الأسواق ومحال الجزارة لبيع اللحوم، وتم مراجعة الأسعار وضبطها بحيث لا يتعدى كيلو اللحمة البلدى 110 جنيهاً، بعد قيام عدد من التجار برفع سعره إلى 120 و130 جنيهاً خلال الفترة الماضية، استغلالاً لأزمة فيروس كورونا المستجد وزيادة الطلب على الشراء.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم فى الأسواق حالياً تتراوح ما بين 100 و110 جنيهاً للكيلو بعد ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار ومحاولة رفع الأسعار واستغلال الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن هناك ورقابة تموينية صارمة بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعدم التلاعب فى الأسعار وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المتلاعبين وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه فى التلاعب بالأسعار.

وأشار "العربى"، إلى أن مديرية التموين بأسوان، تبذل قصارى جهدها لتوصيل السلع الأساسية والمواد الغذائية للجمهور بعيداً عن مشاهد الزحام، وتطبيقاً لإجراءات الحكومة فى الوقاية والاحتراز من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن أسوان فى مقدمة المحافظات التى تشهد استقراراً فى الأسواق والمواد التموينية والسلع الغذائية أيضاً خلال الفترة الحالية.

وفى سياق متصل، أوضح "العربى"، بأن مديرية التموين بأسوان تعقد اجتماع يومى لمناقشة المتطلبات وتلبية الاحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان، للاطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة بمحافظة أسوان، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية.

وتابع وكيل وزارة التموين، قائلاً: "لا داعى للتكالب على السلع بغرض التخزين فالسلع متوافرة تماماً"، مشيراً إلى توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومى يغطى ويلبى احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة، مؤكداً أن هناك حملات مستمرة بصفة دورية يومية على التجار والأسواق بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمنع احتكار السلع أو التلاعب فى الأسعار.

 

 

 


كورونا

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