تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا فى السنغال

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل ثانى حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد، وذلك بعد تسجيل الحالة الأولى التي كانت لرئيس نادى مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 207 حالات، بينهم 66 حالة تماثلت للشفاء .

واتخذت السلطات السنغالية عددًا من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، بينها إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول يوميًا من الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص 50 مليار فرنك أفريقي لشراء المواد الغذائية الضرورية