اليوم السابع
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تزايد جثث ضحايا كورونا فى ولاية نيويورك.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 07:00 ص
تزايد جثث ضحايا كورونا فى ولاية نيويورك.. صور نقل جثث ضحايا كورونا فى نيويورك
وكالات

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نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عددا من الصور الخاصة بعملية نقل جثث ضحايا فيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية، التي تتزايد يوما بعد الأخر، من إحدى المستشفيات قبل القيام بعملية دفنها وسط إجراءات إحترازية مشدده منعا لإنتشار الفيروس.

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أعلن دونالد  ترامب الرئيس الأمريكى، قبل قليل أنه سيتم إرسال بعض أجهزة التنفس الصناعى إلى نيويورك من مخزون الحكومة الاحتياطى، خلال جلسة الإحاطة اليومية فى البيت الأبيض بشأن وضع وباء كورونا في الولايات المتحدة بحضور أعضاء فريق التصدي للازمة.

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وتابع:"لدينا الآن 10 آلاف وسننقل البعض إلى نيويورك، وسنحتاج إلى بعض الإضافات، وسننقل البعض إلى مدينة نيويورك والولاية بشكل منفصل، ونحن ننقلهم إلى النقطة التي سيحتاجون إليها، ويمكنني أيضًا الإبلاغ عن أنه فى توجيهي يتم نشر 1000 فرد عسكري في مدينة نيويورك للمساعدة حيث هم في أمس الحاجة إليها.

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وأضاف ترامب: "نيوجيرسي موجودة بجوارها مباشرة ولا أعرف ما إذا كان ذلك كارثة ولكن ولاية نيوجيرسي هي ولايه عظيمة ومزدحمة أيضًا".

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يذكر أن هناك 113806 حالة إصابة في نيويورك و 3.565 حالة وفاة ، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.

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امريكا

كورونا

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وفيات كورونا

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