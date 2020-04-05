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تجار الحروب.. كيف تشكلت الإمبراطورية المالية لأسرة أردوغان؟.. فيديو

الأحد، 05 أبريل 2020 02:14 م
تجار الحروب.. كيف تشكلت الإمبراطورية المالية لأسرة أردوغان؟.. فيديو أردوغان
كتب محمود العمرى

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أعدت مؤسسة ماعت تقرير بالفيديو يكشف فيه عن امبراطورية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتي تم تشكيلها من خلال الاستيلاء على ممتلكات الدول التي تحتلها تركيا، وتدعم فيها جماعات الإرهاب من أجل توسيع نفوذ الديكتاتور التركى في المنطقة، بين ترهيب الأسلحة وتمويل الإرهاب، نجح النظام التركي 

وأضاف التقرير، أن عائلة اردوغان متورطة في دعم للجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم بلال نجل الرئيس التركي، وذلك حيث يقوم بتواصل مستمر مع الجماعات الإرهابية، لشراء النقط منهم بأسعار بخثة من أجل التجارة بها، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين نجل أردوغان وبين الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي، وذلك حسبما ورد في تقارير دولية كشفت ذلك بالوثائق.

وتابع التقرير أن نجلة أردوغان، افتتحت منذ فترة مستشفى عسكري في جنوب تركيا، تساعد في علاج التنظيمات المسلحة الإرهابية، إضافة إلى عملها في المنظمات الخيرية التي تقدم دعم كامل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

ورغم تفشى فيروس كورونا فى دول العالم، إلا أن قوات الاحتلال التركى بشمال سوريا لا تزال تستمر فى ممارساتها غير الإنسانية، فبعد تعمد قطع المياه عن قرى الشمال لأكثر من مرة، خرجت محطة تحويل كهرباء قرية تل تمر بريف الحسكة عن الخدمة، اليوم السبت، بعد استهداف قوات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة لأنقرة، لخطوط نقل الكهرباء المغذية للمحطة.
 

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