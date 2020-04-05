تايلاند تعلن 102 حالة إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة بسبب كورونا

رويترز

قالت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد إن تايلاند أعلنت 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة أخرى. وبهذا ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في تايلاند إلى 2169 حالة. وتوفي 23 شخصا في تايلاند منذ ظهور الفيروس لأول مرة في يناير.

وكانت قد أعلنت الحكومة التايلاندية، أنها ستفرض حظر تجول شاملا بين العاشرة مساء والرابعة صباحا اعتبارا من غد الجمعة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا. وذكر البيان الذي اطلع عليه الصحفيون أن الحظر يستثني نقل الإمدادات الطبية ونقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي ونقل المرضى وتنقلات العاملين في القطاع الطبي.

وقالت راتشادا تاناديرك نائبة المتحدث باسم الحكومة لرويترز عبر الهاتف "سيصدر رئيس الوزراء القرار عبر التلفزيون الرسمي في حوالي السادسة مساء".

وكانت قد خططت السلطات التايلاندية، لتجريم كل أنواع النكات والمزاح غير المناسبة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث سيكون السجن مصير كل من ينشر مثل هذا النوع من المحتوى.

ووفقا للتلفزيون المحلي "Thai PBS" نقلا عن مكتب المدعي العام، فإنه من المهم جدا، أثناء استمرار حالة الطوارئ في البلاد، منع نشر معلومات مختلفة غير صحيحة عبر الإنترنت، والتى يمكن أن تؤدى إلى نشر الذعر فى المجتمع".