باحث من إسبانيا لـ"إكسترا نيوز": التزام المواطنين بالحجر خفّض الإصابات بكورونا

كتب أحمد عرفة

قال بشير حسن الباحث السياسى في إسبانيا، إن مدريد تسجل حاليا انخفاضا ملحوظا فى عدد الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه منذ 3 أيام سجلت إسبانيا 950 حالة وفاة كان هذا أعلى معدل وفاة يتم تسجيله، موضحا أنه أول امس سجلت إسبانيا 809 حالة وفاة، وأمس سجلت 664 حالة وفاة بجانب انخفاض كبير في حالات الإصابات بالفيروس.

وأضاف الباحث السياسى في إسبانيا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن سبب تراجع إسبانيا في عدد الإصابات هو حالة الطوارئ الصارمة التي فرضتها الحكومة الإسبانية على المواطنين وتشديد الإجراءات على الحركة في الشوارع خلال الفترة الراهنة.

ولفت الباحث السياسى في إسبانيا، إلى أن السبب الثانى في انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، هو التزام المواطنين الإسبان بالعزل والحجر الصحى الذى طلبته الحكومة الإسبانية منهم والتزامهم البقاء في منازلهم وهو ما دفع إلى قلة انتقال الفيروس، موضحا أن إسبانيا تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وفى وقت سابق ، أكد العديد من الخبراء أن إسبانيا التى تعتبر ثانى أكثر الدول الأوروبية التى تعانى من فيروس كورونا، ستستمر فى العزل والحجر الصحى حتى يوليو القادم، وأفضل سيناريو لها سيكون انتهاء الفيروس فى الأسبوع الثانى من يونيو، وفقا لصحيفة "لاراثون" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الخبراء منهم من جامعة هوبكنز ، بالولايات المتحدة الأمريكية ، يرون أن مد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز حالة الطوارئ والحجر الصحى للبلاد حتى آواخر أبريل بسبب فيروس كورونا، لن يكون الأخير، وأن مدة العزل ستكون أطول.

وقال معهدMoneycontrol أن هناك العديد من المصادر التى تؤكد انتشار الفيروس فى إسبانيا حتى يونيو، كما هو الحال فى إيطاليا، التى شهدت ذورة العدوى فى الأسبوع الثالث من هذا الشهر، وبما إن إسبانيا تلحق إيطاليا فلا يفرق عنها سوى أيام.