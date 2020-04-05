أعلن الهلال الأحمر السعودى أن وزارة الصحة تجرى اجتماعات يومية لمتابعة تطورات فيروس كورونا والحالات المسجلة، لذلك ننسق مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل.

من جهته، أشار الهلال الأحمر السعودى، إلى أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أى مصاب، موضحةً أنه "لديها أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات تلقي البلاغات ومتابعتها".

فيما عقدت وزارة الصحة السعودية، المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم الاحد، حول تطورات فيروس كورونا، وأعلنت وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة.

وأكدت أن نسبة المصابين بـكورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %، والحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات ونسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة".

وأشارت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمرها الصحفى، إلى أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا يصل إلى 34.

ومن جانب آخر قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا فى المملكة، وإجمالى المتعافين 420 حالة، و29 حالة وفاة فى المملكة جراء الإصابة بكورونا.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفى أن 2179 حالة إصابة بكورونا فى المملكة بينها 1730 نشطة، وإجمالى عدد المتعافين من كورونا 420 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، سجلت الجمعة، 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2039، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 25 وفاة.