من جهته، أشار الهلال الأحمر السعودى، إلى أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أى مصاب، موضحةً أنه "لديها أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات تلقي البلاغات ومتابعتها".