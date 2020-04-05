النرويج ترسل فريقا إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة وباء كورونا

قالت الحكومة اليوم الأحد إن النرويج سترسل فريقا من العاملين في المجال الطبي ومجال الإمدادات إلى منطقة لومبارديا بإيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

ومن المزمع أن يستمر عمل الفريق هناك أربعة أسابيع ومن المرجح أن يتخذ من بيرجامو وهي إحدى المدن الأكثر تضررا من المرض مقرا له وذلك بعد أن طلبت السلطات الصحية في لومبارديا مساعدات دولية يوم 31 مارس آذار.

ويتكون الفريق من عدد يتراوح بين 20 و25 من الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الإمدادات وكان كثير منهم قد أدوا نفس الواجبات خلال تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية ووباء الحصبة في ساموا في السنوات الماضية.