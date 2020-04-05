الملكة إليزابيث فى حوار نادر عن الكومنولث عام 1947 : حياتى كلها ستكرس لخدمتكم

كتب محمد تهامى زكى

نشر حساب العائلة المالكة فى بريطانيا عبر انستجرام، صورة نادرة للملكة إليزابيث الثانية، فى حوار إذاعى مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عام 1947 عندما كانت "أميرة"، خلال الاحتفالات بمرور 21 عاما على ميلادها.



الملكة إليزابيث

ونقل الحساب، تصريح الأميرة إليزابيث فى ذلك الوقت ، قائلة: "أعلن أمامكم جميعًا أن حياتى كلها سواء كانت طويلة أو قصيرة ستكرس لخدمتكم".

كما شهدت الملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الكومنولث، العام الماضى، الاحتفال بالذكرى السبعين لدول الكومنولث، وتعهدت بخدمة الرابطة طوال حياتها.

وأشار الحساب الملكى، إلى أنه ومنذ ولادة الكومنولث الحديث فى 26 أبريل 1949 ، نمت الدول الأعضاء من 8 إلى 54 فى عام 2020.

من ناحية أخرى، قال قصر باكنجهام، إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، سجلت خطابا للأمة والكومنولث حول جائحة الفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح القصر أن الرسالة مسجلة فى قلعة وندسور، وسيتم بثها اليوم الأحد، حيث كانت الملكة البريطانية البالغة من العمر 93 عامًا فى قصرها غرب لندن، لكن انتقلت من قصر باكنجهام بسبب تفشى المرض.





وبصرف النظر عن رسالتها السنوية فى يوم عيد الميلاد، لم تقم الملكة إلا ببضعة برامج إذاعية خاصة فى اللحظات الحرجة من فترة حكمها البالغة 68 عامًا، فقد قامت ببث خاص خلال حرب الخليج عام 1991، وبعد وفاة الأميرة ديانا فى عام 1997، لتصبح هذه هى المرة الخامسة التى تخاطب فيها الأمة بكلمة إذاعية خاصة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية.





وستدعو الملكة إليزابيث البريطانيين إلى إظهار نفس التصميم الذى أبداه أسلافهم ومواجهة التحدى والاضطراب الناجمين عن تفشى الفيروس التاجى بعزيمة فكاهية عندما تقوم بخطاب نادر للغاية لحشد الأمة اليوم الأحد، وفقًا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية .





كما ينتظر أن تكون فقط رسالتها التليفزيونية الخاصة الخامسة إلى البلاد خلال 68 عامًا على العرش، متركزة على شكر الملكة أيضًا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية على خط المواجهة وستتعرف على الألم الذى تعانى منه بعض العائلات.

وبحسب مقتطفات نشرها قصر باكنجهام، فإن ملكة بريطانيا تقول، "أتمنى أن يتمكن الجميع فى السنوات القادمة من أن يفخروا بكيفية استجابتهم لهذا التحدى.. الذين سيأتون بعدنا سيقولون أن البريطانيين من هذا الجيل كانوا أقوياء مثل أى شخص آخر.. إن سمات الانضباط الذاتى، والعزيمة الهادئة والفكاهة والشعور الزميل لا تزال تميز هذا البلد ".





كما ستقول الملكة إليزابيث، "أنا أتحدث إليكم فيما أعرف أنه وقت صعب بشكل متزايد"، وتضيف "وقت من الاضطراب فى حياة بلدنا: اضطراب جلب الحزن للبعض، وصعوبات مالية للكثيرين، وتغيرات هائلة فى الحياة اليومية لنا جميعًا".



