الملكة إليزابيث فى حوار نادر عن الكومنولث عام 1947 : حياتى كلها ستكرس لخدمتكم

نشر حساب العائلة المالكة فى بريطانيا عبر انستجرام، صورة نادرة للملكة إليزابيث الثانية، فى حوار إذاعى مع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عام 1947 عندما كانت "أميرة"، خلال الاحتفالات بمرور 21 عاما على ميلادها.
الملكة إليزابيث
ونقل الحساب، تصريح الأميرة إليزابيث فى ذلك الوقت ، قائلة: "أعلن أمامكم جميعًا أن حياتى كلها سواء كانت طويلة أو قصيرة ستكرس لخدمتكم".
كما شهدت الملكة إليزابيث الثانية، رئيسة الكومنولث، العام الماضى، الاحتفال بالذكرى السبعين لدول الكومنولث، وتعهدت بخدمة الرابطة طوال حياتها.
وأشار الحساب الملكى، إلى أنه ومنذ ولادة الكومنولث الحديث فى 26 أبريل 1949 ، نمت الدول الأعضاء من 8 إلى 54 فى عام 2020.
“I declare before you all that my whole life whether it be long or short shall be devoted to your service” - Princess Elizabeth, 1947. . 🌍The past year has marked the celebration of the 70th anniversary of the #commonwealth . Her Majesty, Head of the Commonwealth, made a lifelong commitment to its service on her 21st birthday. . Since the modern Commonwealth was born on 26 April 1949, member countries have grown from 8 to 54 in 2020. . Swipe ⬅️ to see 📷 of Her Majesty meeting representatives of all 54 Commonwealth Nations.
من ناحية أخرى، قال قصر باكنجهام، إن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، سجلت خطابا للأمة والكومنولث حول جائحة الفيروسات التاجية كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأوضح القصر أن الرسالة مسجلة فى قلعة وندسور، وسيتم بثها اليوم الأحد، حيث كانت الملكة البريطانية البالغة من العمر 93 عامًا فى قصرها غرب لندن، لكن انتقلت من قصر باكنجهام بسبب تفشى المرض.
وبصرف النظر عن رسالتها السنوية فى يوم عيد الميلاد، لم تقم الملكة إلا ببضعة برامج إذاعية خاصة فى اللحظات الحرجة من فترة حكمها البالغة 68 عامًا، فقد قامت ببث خاص خلال حرب الخليج عام 1991، وبعد وفاة الأميرة ديانا فى عام 1997، لتصبح هذه هى المرة الخامسة التى تخاطب فيها الأمة بكلمة إذاعية خاصة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية.
كما ينتظر أن تكون فقط رسالتها التليفزيونية الخاصة الخامسة إلى البلاد خلال 68 عامًا على العرش، متركزة على شكر الملكة أيضًا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية على خط المواجهة وستتعرف على الألم الذى تعانى منه بعض العائلات.
كما ستقول الملكة إليزابيث، "أنا أتحدث إليكم فيما أعرف أنه وقت صعب بشكل متزايد"، وتضيف "وقت من الاضطراب فى حياة بلدنا: اضطراب جلب الحزن للبعض، وصعوبات مالية للكثيرين، وتغيرات هائلة فى الحياة اليومية لنا جميعًا".
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