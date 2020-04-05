اليوم السابع
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بدأ البناء منذ 2013 وشارك فيها 10آلاف شخص..

الغواصة يو أس أس ديلاوير تدخل الخدمة فى البحرية الأمريكية ..تعرف على قدراتها

الأحد، 05 أبريل 2020 04:55 م
الغواصة يو أس أس ديلاوير تدخل الخدمة فى البحرية الأمريكية ..تعرف على قدراتها الغواصة الأمريكية الهجومية يو أس أس ديلاوير
وكالات

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أطلقت البحرية الأمريكية، غواصتها الهجومية الـ18 "يو أس أس ديلاوير" لتدخل الخدمة رسميا، وهى غواصة من فئة "فيرجينيا"، أحدث جيل الغواصات الهجومية في الجيش التي أطلقها الجيش الأمريكى، بعد الحرب الباردة لتحل محل أسطول غواصات "لوس أنجلوس".
 
 بدأ بناؤها عام 2013، بواسطة أكثر من 10 آلاف شخص فى نيوبورت بولاية فيرجينيا، قاموا ببناء مؤخرة السفينة وغرفة المحرك وغرفة الطوربيدات وغرفة التحكم  والأماكن الخاصة بالطاقم والآلات.
 
 "يو أس أس ديلاوير" هى الغواصة الثامنة والأخيرة من الجيل الثالث لهذه الفئة التي تعمل بالطاقة النووية، وسوف تظل في العمل لمدة 30 عاما من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، مع إضافة غواصات لاحقة من المتوقع أن تظل في الخدمة حتى عقد 2070.
 
يبلغ طول السفينة 114 مترا فيما يصل إلى حوالي 7800 طن، وتعمل بسرعات تزيد عن 25 عقدة.
 
وهي مزودة بالطوربيدات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويمكنها الغوص إلى عمق أكثر من 234 مترا، وأن تبقى تحت الماء لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وهي أول سفينة في البحرية الأمريكية يطلق اسمها على اسم هذه الولاية الأمريكية منذ عام 1923.
 
يتميز هذا الجيل من فئة "فيرجينا" بأنه أقل تكلفة مع الحفاظ على القدرة القتالية العالية، ومن بينها القدرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك.
 
النقيب كريستوفر هانسون، مدير برنامج غواصات "فيرجينيا"، قال: "تزود هذه الغواصة من الجيل الجديد البحرية بالقدرات اللازمة للحفاظ على تفوق البلاد تحت سطح البحر".
 
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غوصات فيرجينيا التي تحمل الرمز  "SSN" تتميز بأنها تمتلك أحدث قدرات التخفي وجمع المعلومات الاستخباراتية وأنظمة التسليح.
 
صممت للعمل في المياه الساحلية والعميقة في العالم لتدمير غواصات العدو، ومهاجمة السفن على السطح ودعم قوات العمليات الخاصة وتنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وخوض الحرب غير النظامية ومهام حرب الألغام. 
 
تتميز الفئة الجديدة بميزة دعم قوات العمليات الخاصة بما في ذلك احتواؤها على غرفة طوربيدات يمكن أن تستوعب عددا كبيرا من قوات العمليات الخاصة وجميع معداتها للنشر لفترات طويلة واستيعاب حمولات مستقبلية.
 
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الغواصات الهجومية

البحرية الأمريكية

يو أس أس ديلاوير

لوس أنجلوس

الجيش الأمريكى

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