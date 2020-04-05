الشرطة البريطانية تحتجز مصابة بكورونا بعد ضرب ممرضة والبصق على ضباط الأمن

كتب محمد رضا

واجهت الشرطة البريطانية حالة طوارئ فى أحد المستشفيات بسبب إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم استدعاء الشرطة إلى المستشفى بعد أن قامت امرأة بلكم ممرضة والبصق على اثنين من حراس الأمن.

وتم توجيه 3 اتهامات لويز آدامز، البالغة من العمر 58 سنة، باعتداءات على عمال خدمات الطوارئ فى مستشفى رويال بولتون فى فارنورث، فى مانشستر الكبرى، وتم احتجازها حتى موعد المحكمة التالى المتاح، ووفقاً لشهود عيان فى المستشفى، لكمت المرأة، الممرضة فى معدتها، حسبما أفادت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز.

وأكدت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعى، أنها استدعيت إلى الحادث فى المستشفى أمس، وكتب متحدث باسم قسم بولتون ساوث من شرطة مانشستر الكبرى على فيسبوك: "يوم السبت، تم استدعاء الشرطة فى الرابع من أبريل 2020 إلى مستشفى رويال بولتون لتقرير أن أحد أفراد الجمهور قام بلكم ممرضة وبصق على حراس أمن"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "Mirror" البريطانية، اليوم الأحد.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية، أن "لويز آدامز، البالغة من العمر 58 سنة، اتهمت منذ ذلك الحين بثلاث اعتداءات على عمال خدمة الطوارئ.. وقد احتجزتها الشرطة حتى المحكمة التالية المتاحة"، ويأتى ذلك بعد أن أثبتت نتائج اختبار إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فى وقت سجلت فيه المملكة المتحدة وجود 41903 أشخاص مصاب بالفيروس التاجى، مع تأكيد 4331 حالة وفاة حتى الآن.

يأتى هذا فيما طُلب من البريطانيين البقاء فى المنزل وعدم الإغراء بالخروج بسبب الطقس الدافئ فى نهاية هذا الأسبوع، وتسمح المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن المسافات الاجتماعية للناس بالخروج لأداء شكل واحد من التمارين يوميًا، وتسوق لشراء الطعام، والأسباب الطبية والعمل، إذا لم يكن ذلك ممكنًا من المنزل.