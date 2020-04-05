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السياحة والآثار: تعقيم فندق إقامة العائدين من أمريكا وفريق مدرب للتعامل

الأحد، 05 أبريل 2020 01:51 م
السياحة والآثار: تعقيم فندق إقامة العائدين من أمريكا وفريق مدرب للتعامل العائدين من أمريكا
كتبت آمال رسلان 

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استقبل أعضاء مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر بالورود والهدايا التذكارية أفراد الوفد الثانى من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دى سى بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فور وصولهم صباح اليوم الأحد مطار مدينة مرسى علم بالمحافظة.

 

وأوضحت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، أن جميع أعضاء الوفد العائد قد خضعوا للكشف الطبى فور وصولهم مطار مرسى علم، وذلك من قبل أطباء متخصصين من وزارة الصحة والسكان والطب الوقائى من مديريات الصحة بالبحر الأحمر.

 

ثم توجهوا على متن أتوبيسات سياحية إلى أحد الفنادق المطلة على البحر بالمدينة لقضاء فترة الحجر الصحى لهم لمدة 14 يوما.

 

 وأوضح ماجد فوزى رئيس غرفة المنشأت الفندقية، أن الوفد يتكون من 307 شخص و16 رضيع، وأن الغرفة أشرفت بنفسها على عملية استقبال وتسكين الوفد العائد لينعموا بالراحة والجو المشمس الدافئ على شاطئ البحر الأحمر خلال فترة إقامتهم لقضاء مدة الحجر الصحي.

 

وأكد فوزى أنه تم تطهير وتعقيم الفندق قبل استقبال الوفد العائد، كما تم تدريب العاملين به على كيفية التعامل لتوفير سبل الحماية والوقاية وصحة وسلامة الغذاء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما تم الكشف على العائدين مرة أخرى فور وصولهم الفندق من قبل الطاقم الطبى المقيم بالفندق بالتعاون مع طاقم الأطباء من الطب الوقائى من مديريات الصحة بالبحر الأحمر التابع لوزارة الصحة والسكان وتم تقديم وجبه الإفطار لهم.

 

واستقبلت منذ يومين أحد الفنادق المطلة على البحر بمدينة مرسى علم السياحية بالتنسيق وتحت إشراف غرفة المنشآت الفندقية، وفد من 293 شخص و13رضيع من المصريين العائدين من مدينة واشنطن دى سى بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لقضاء فترة الحجر الصحى لهم لمدة 14 يومًا.


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مرسى علم

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السياحة

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