اليوم السابع
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السلطات الأمريكية تمنع تطبيق ZOOM بالمدارس بسبب مقاطع جنسية.. اعرف الحكاية

الأحد، 05 أبريل 2020 12:00 ص
السلطات الأمريكية تمنع تطبيق ZOOM بالمدارس بسبب مقاطع جنسية.. اعرف الحكاية استخدام تطبيق زووم
كتب آسر أحمد

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قررت السلطات الأمريكية، منع استخدام تطبيق مكالمات الفيديو ZOOM داخل المدارس، بعد انتشار مخاوف بتحوله لتطبيق تداول مقاطع جنسية وإباحية بين الطلاب.

 

وانتقل أكثر من مليون شخص خلال الفترة الأخيرة للتعليم عن بعد، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للمكوث داخل المنازل لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما اضطر الكثيرين لاستخدام تطبيق "زووم" للتواصل فيما بينهم يومياً لتبادل المعلومات بين الطلاب والمدرسين.

 

استخدام تطبيق زووم
استخدام تطبيق زووم

وجاء قرار منع التطبيق الشهير داخل المدارس الأمريكية، بعد تداول الكثير من الفيديوهات الجنسية والإباحية للكثير من المستخدمين، بعد اختراق الكثير من الحسابات لسرقة صور ومقاطع فيديو لتداولها، وهو ما اضطر السلطات الأمريكية إعلانه تطبيق غير أمن.

ووفقاً لأخر إحصائية، فهناك أكثر من 200 مليون مستخدم عبر تطبيق زووم، يستخدمونه في الأونة الأخيرة، وارتفعت تلك النسبة بشكل كبير منذ يوم 16 مارس الماضي، وقت تطبيق العزل الصحي المنزلي وإجبار الأمريكان على البقاء داخل منازلهم.

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وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1480 حالة إضافية بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة سجلت، أسوأ حصيلة وفيات يوميّة في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أحصت 1480 حالة وفاة إضافيّة خلال 24 ساعة فقط، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 7406 حالات.

ووفق توقعات البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.


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