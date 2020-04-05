الرى: نواصل جهودنا لخدمة المنظومة المائية مع اتخاذ إجراءات الوقاية من كورونا

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل كافة الأنشطة والجهود بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة لها على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .







أوضح عبد العاطى فى تصريحات صحفية أنه يتم إجراء عمليات التعقيم على مستوى كافة مصالح و هيئات و قطاعات الوزارة وفى الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، مع التنبيه على كافة العاملين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.







و شدد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، تنفيذا للتعليمات الصادرة بالقرار رقم 719 لسنة 2020 من رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.







وأكد وزير الرى على إجراءات النظافة و التعقيم باستخدام المطهرات بكافة المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه و تعقيم الأتوبيسات والسيارات التابعة للوزارة بشكل يومي وقياس درجة الحرارة للعاملين يومياً قبل دخول مبني الوزارة وتطهير مبنى الوزارة والجهات التابعة لها بشكل دوري.



يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.







يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية علي إختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

