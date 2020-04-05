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الخارجية السعودية: المواطنون العائدون للمملكة سيخضعون للعزل 14 يوما

الأحد، 05 أبريل 2020 04:46 م
الخارجية السعودية: المواطنون العائدون للمملكة سيخضعون للعزل 14 يوما الخارجية السعودية
إبراهيم سعيد

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أعلن وزير الخارجية السعودى، خبر عاجل، اليوم الأحد، وضع المواطنين العائدين سيخضعون للعزل 14 يوما استمرار تسجيل بيانات العودة للمواطنين يستمر 5 أيام.

وقالت الخارجية السعودية، حسب ما نقلته العربية الإخبارية، بوضع خطة متكاملة لعودة المواطنين تضمن سلامتهم، وتسجيل طلبات عودة المواطنين من الخارج يبدأ اليوم.

عقدت وزارة الصحة السعودية، المؤتمر الصحفى اليومى، اليوم الاحد، حول تطورات فيروس كورونا، وأعلنت وصول إجمالى حالات كورونا فى المملكة إلى 2385 حالة.

وأكدت أن نسبة المصابين بـكورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %، والحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات ونسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة".

وأشارت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمرها الصحفى، إلى أن إجمالى الوفيات بسبب كورونا يصل إلى 34.

ومن جانب آخر قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا فى المملكة، وإجمالى المتعافين 420 حالة، و29 حالة وفاة فى المملكة جراء الإصابة بكورونا

وأضافت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفى، أن 2179 حالة إصابة بكورونا فى المملكة بينها 1730 نشطة، وإجمالى عدد المتعافين من كورونا 420 حالة

وكانت وزارة الصحة السعودية، سجلت الجمعة، 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات فى المملكة إلى 2039، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 25 وفاة.

 


الخارجية السعودية

الملك سلمان

فيروس كورونا

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