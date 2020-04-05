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الأحد، 05 أبريل 2020 05:05 م
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الجزائر تعتزم استضافة المصابين بكورونا فى الفنادق حال امتلاء المستشفيات

الأحد، 05 أبريل 2020 04:45 م
الجزائر تعتزم استضافة المصابين بكورونا فى الفنادق حال امتلاء المستشفيات صورة مجهرية لفيروس كورونا
الجزائر (أ ش أ)

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كشف عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى، اليوم الأحد، عن اللجوء إلى إيواء الحالات الإيجابية بدون تعقيدات والمتصلين بها فى الفنادق فى حالة ما إذا تعذر على المستشفيات التكفل بكل حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بن بوزيد - في تصريحات له اليوم - إنه سيتم اللجوء إلى الفنادق لإيواء الحالات الإيجابية التي لا تعاني تعقيدات صحية والمتصلين بها إذا تعذر على المستشفيات التكفل بكل المصابين، معتبرا أن هذه الطريقة هي الحل الأمثل لوضع حد لانتشار الفيروس.

وأضاف أن إيواء هذا النوع من الحالات يمكن التحكم فيه والتأكد من عدم نقله للإصابة نظرا للمراقبة المشددة المفروضة على المرضى بهذه المؤسسات، متوقعا منحى تصاعديا للإصابة بفيروس كورونا عبر مختلف الولايات خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت 3 لجان تعمل على مدار الـ24 ساعة بالوزارة وتتلقى المعطيات في حينها من كل المناطق، مؤكدا أن هذه الطريقة الرقمية ساعدت كثيرا الوزارة على تحسين إدارة الأزمة.

وعن برتوكول العلاج بالكلوروكين إلى جانب بعض المضادات الحيوية، قال وزير الصحة الجزائري إنه اثبت حتى الآن فعالية نتائجه، داعيا السلك الطبي إلى مواصلة تعميمه إلى الأشخاص المتصلين مع الشخص المشكوك في إصابته أو الذي أثبتت التحاليل أنه حامل للفيروس مع توخي الحيطة فيما يتعلق بالأعراض الجانبية لبعض الحالات.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد،  شدد على ضرورة تصدى جميع المواطنين لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس سيشهد ارتفاعا فى عدد الإصابات خلال الأيام القادمة، وقال بن بوزيد - في تصريحات للتليفزيون الجزائري اليوم - إن "حالات الإصابة بالفيروس سترتفع بوتيرة مخيفة خلال الأيام القادمة تستدعي عمل جميع المواطنين واحترامهم لقواعد الحجر الصحي وتفادي التجمعات التي تزيد الوضع سوءا".

وأضاف أنه "بالرغم من الوسائل المالية والطبية التي وضعتها الدولة إلا أن الجزائر لا تستطيع المواجهة والتصدي لهذا الوباء الذي مس العديد من الدول المتقدمة إذا لم يلتزم المجتمع بتوصيات السلطات".
وعن التكفل برعاية المرضى في حالة زيادة الإصابات، قال وزير الصحة إن كل المستشفيات جمدت النشاطات الأخرى باستثناء أقسام الولادة والجراحة، وهي مهيأة لاستقبال المرضى.

 


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