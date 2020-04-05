وأضاف جراد ، خلال حضوره بمطار هواري بومدين الدولي مراسم تسلم الشحنة برفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ، إن الطائرتين كانتا محملتين بـ 8,5 مليون كمامة وأقنعة من نوع (أف بي بي 2) خاصة بالأطباء، مشيرا إلى أن تكلفة هذه المعدات بلغت 4 ملايين و950 ألف دولار.

وأشار إلى أن هذه الشحنة هي البداية وأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة شراء منتجات طبية تتمثل في 100 مليون كمامة ومليون زي مخصص للأطباء و20 ألف مجمع للكشف عن الفيروس و20 ألف مجمع لنقل عينات الكشف.

ولفت إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم أيضا اقتناء مختلف الأدوية والوسائل التي تمكن المستشفيات من التكفل بالمواطنين الذين يعانون من هذا الوباء، مؤكدا أن الجزائر ستتخلص من هذا الفيروس طال الزمن أم قصر.

ووجه جراد التحية لجهود الجيش الجزائري ، حيث تمكنوا خلال 48 ساعة من التوجه إلى الصين والعودة بهذه الشحنة، وكذلك الطاقم الطبي وشبه الطبي وكل أعوان المستشفيات الذين يعملون دون هوادة من أجل التكفل بالمصابين.

كما وجه التحية لمختلف شرائح المجتمع الجزائري على المساعدة الكبيرة التي يقدمونها من خلال تضامنهم، إلى جانب الإدارات المحلية وكل المؤسسات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة، مؤكدا أن الجميع مجند لإخراج البلاد من هذه الأزمة.

