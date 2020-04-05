الإيرانيون يتركون الحجر الصحى المنزلى بحثا عن لقمة العيش فى ظل اقتصاد متردٍ

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت صحيفة افتاب يزد الإيرانية عن ظروف الاقتصاد المزرية فى إيران، ما دفع الإيرانيين للخروج من الحجر الصحى المنزلى أمس - والذى طالبتهم به السلطات بسبب تفشي فيروس كورونا، عقب انتهاء عطلة رأس السنة الشمسية، والازدحام فى الشوارع.

وقالت الصحيفة الإصلاحية، رغم التحذيرات، امتلأت شوارع طهران والمدن الرئيسية بالمارة، وقالت إن المراقبين أعزوا ذلك للمشكلات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب والتى دفعته للخروج من الحجر الصحى المنزلى.

وكتبت مانشيت عددها "ازدحام الموت"، ونشرت صورة لازدحام السيارات فى العاصمة أمس عقب انتهاء عطلة عيد النوروز (رأس السنة الشمسية).

وكشفت الصحيفة الإيرانية، أن الكثير من أصحاب الأعمال، سيطردون العمالة التى لديهم حال عدم حضورها للعمل، وأصحاب المحال ليس لهم طريق سوى مواصلة أعمالهم لأجل تأمين متطلباتهم المالية، ولا يتمكنون من تأمين نفقات معيشتهم باغلاق اعمالهم، واصفة هذا الازدحام بازدحام الموت فى اشارة إلى سهولة تفشي كورونا وسط التجمعات.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران تتخطى 3600 حالة وفاة، وبلغ الاجمالى 3603، وإجمالى الإصابات بالفيروس القاتل بلغت 58 ألفا و226 إصابة.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.