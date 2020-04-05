وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوكالة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) وحرصا على إيصال الأدوية لمحتاجيها في الوقت المحدد، خاصة في ظل الظروف الراهنة وفرض حظر التجول من قبل الحكومة الأردنية للحد من انتشار الفيروس.

ولا تزال مراكز "الأونروا" الصحية مغلقة بسبب حظر التجول المفروض، ويتم تنسيق توصيل الدواء مع السلطات المحلية في كل مخيم وسيتم تسليم الأدوية إلى منازل المرضى.

وتناقش "الأونروا" مع الحكومة الأردنية، أفضل وقت لإعادة فتح المراكز الصحية وإعادة البدء في تقديم الخدمات الصحية الحيوية في 25 مركزًا صحيًا مع ضمان السيطرة على تجمع الناس.

أما بالنسبة لتطعيمات الأطفال الدورية، أوضح أن المراكز الصحية التابعة للوكالة عملت على إعادة جدولة التطعيمات إلى أوقات ما بعد جائحة الفيروس؛ حرصا على صحة وسلامة الأطفال وتفاديا لالتقاط أي نوع من العدوى.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أعلنت فى نداء مارس الماضى، عن حاجتها وبشكل عاجل إلى 14 مليون دولار أمريكي، للتحضير والاستجابة لتفشى وباء كورونا المستجد خلال فترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.