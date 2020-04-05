الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كورونا تحديا للأرواح البشرية

هند المغربي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " أن جائحة كوفيد -19 ليس فقط تحديًا للأنظمة الصحية العالمية، ولكنه أيضًا اختبار لروحنا البشرية لافتا في اليوم الدولي للضمير ، دعونا نركز على إنسانيتنا المشتركة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين وبناء مستقبل أفضل للجميع" جاء ذلك في اليوم العالمى للضمير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر 5 أبريل

#COVID19 is not only a challenge for global health systems, but also a test of our human spirit.



On Sunday's International Day of Conscience, let us focus on our common humanity to save lives, help people in need and build a better future for all.https://t.co/xmgsWM0kL0 — António Guterres (@antonioguterres) April 5, 2020

أعلنت الجمعية العامة لأمم المتحدة في قرارها 329/73 أن يوم 5 أبريل بوصفه اليوم الدولي للضمير وذلك إدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تهيئة ظروف من الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير وفقا للثقافة السائدة وغيرها من الظروف أو الأعراف في مجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، بطرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة، مما يعزز التنميةالمستدامة.