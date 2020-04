الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كورونا تحديا للأرواح البشرية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " أن جائحة كوفيد -19 ليس فقط تحديًا للأنظمة الصحية العالمية، ولكنه أيضًا اختبار لروحنا البشرية لافتا في اليوم الدولي للضمير ، دعونا نركز على إنسانيتنا المشتركة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين وبناء مستقبل أفضل للجميع" جاء ذلك في اليوم العالمى للضمير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر 5 أبريل

#COVID19 is not only a challenge for global health systems, but also a test of our human spirit.



On Sunday's International Day of Conscience, let us focus on our common humanity to save lives, help people in need and build a better future for all.https://t.co/xmgsWM0kL0