اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فى اليوم العالمى للضمير..

الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كورونا تحديا للأرواح البشرية

الأحد، 05 أبريل 2020 11:39 ص
الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كورونا تحديا للأرواح البشرية انطونيو جوتيريش الامين العام لأمم المتحدة
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " أن جائحة كوفيد -19 ليس فقط تحديًا للأنظمة الصحية العالمية، ولكنه أيضًا اختبار لروحنا البشرية لافتا  في اليوم الدولي للضمير ، دعونا نركز على إنسانيتنا المشتركة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين وبناء مستقبل أفضل للجميع" جاء ذلك في اليوم العالمى للضمير وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر 5 أبريل

 

أعلنت الجمعية العامة لأمم المتحدة في قرارها 329/73 أن يوم 5 أبريل بوصفه اليوم الدولي للضمير وذلك إدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تهيئة ظروف من الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية وودية على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلا عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير وفقا للثقافة السائدة وغيرها من الظروف أو الأعراف في مجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، بطرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة، مما يعزز التنميةالمستدامة.

 


كورونا

الامم المتحدة

الانظمة الصحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنطونيو جوتيريش: بالتضامن وحده يمكننا هزيمة كورونا المستجد وبناء مستقبل أفضل

السبت، 04 أبريل 2020 03:25 م

فيديو.. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لتوحيد الجهود فى مواجهة كورونا.. كـوفيد-19 هو أعظم اختبار واجهناه معا منذ تشكيل المنظمة.. جوتيريش يقدم روشتة لمواجهة الأثار السلبية للفيروس القاتل

الأربعاء، 01 أبريل 2020 12:30 م

جوتيريش: ساعة الأرض تذكير أن الاجراءات الفردية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا

السبت، 28 مارس 2020 06:53 م

أنطونيو جوتيريش فى ذكرى ضحايا الرق: العنصرية مازالت تؤثر بشدة فى عالمنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة