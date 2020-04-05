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اضبط مخالفة.. زحام بمكتب بريد نوبار فى شبرا الخيمة رغم التحذيرات.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 04:58 م
اضبط مخالفة.. زحام بمكتب بريد نوبار فى شبرا الخيمة رغم التحذيرات.. صور الزحام
القليوبية - نيفين طه

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شهد مكتب بريد نوبار بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الذين ترددوا عليه لصرف المعاشات، ولم يأخذوا فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وازدحم المواطنيون دون أى تنسيق أو ترتيب للدخول، وقال أحد الشباب، من المنتظرين أمام مكتب البريد إن الازدحام شديد وأنه أبلغ الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 
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شبرا الخيمة

القليوبية

ازدحام

كورونا

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