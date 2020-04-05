اضبط مخالفة.. زحام بمكتب بريد نوبار فى شبرا الخيمة رغم التحذيرات.. صور

شهد مكتب بريد نوبار بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ازدحاما شديدا من قبل المواطنين الذين ترددوا عليه لصرف المعاشات، ولم يأخذوا فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أجهزة الدولة للتصدى والحد من انتشار فيروس كورونا.

وازدحم المواطنيون دون أى تنسيق أو ترتيب للدخول، وقال أحد الشباب، من المنتظرين أمام مكتب البريد إن الازدحام شديد وأنه أبلغ الأجهزة التنفيذية للتدخل السريع للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.