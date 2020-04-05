استياء شديد بين أهالي الزقازيق من الزحام بمنطقة حلقة السمك

الشرقية – فتحية الديب

أعرب عدد من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن استيائهم من الزحام الشديد بمنطقة الصاغة، وزحام مروري لقائدي التوك توك دون اتخاذ الإجرات الوقائية المتبعة من التعقيم ومنع الزحام.

وقال عدد من الأهالي أن حلقة السمك وهي أشهر وأقدم الأماكن لبيع الأسماك بمحافظة الشرقية، تشهد زحادم شديد بعد عصر اليوم، دون رقابة ومتابعة من المسئولين، لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.