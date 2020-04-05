استمرار توزيع شرائح الإنترنت لطلاب أولى ثانوى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، عن استمرار توزيع شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى العام بالفيوم ، اليوم الأحد ، بعدد من المدارس على مستوى المحافظة .

والمدارس التى تم تخصيصها لتوزيع الشرائح هى مدرسة عائشة حسانين الثانوية بنات بإدارة شرق الفيوم ومدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بإدارة غرب الفيوم ومدرسة أبشواى الثانوية بإدارة أبشواى ومدرسة فيدمين الثانوية بإدارة سنورس ومدرسة الشهيد محمد سيد أبو شقرة بإدارة طامية .

ومدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام بإدارة أطسا ومدرسة الشواشنة الثانوية بإدارة يوسف الصديق .

وطالبت المديرية أولياء الأمور اللذين لم يتسلموا شرائح الانترنت ، التوجه لهذه المدارس لاستلام الشرائح اليوم.

ومن جانب أخر أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن إزالة 112 حالة تعدٍ فى المهد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال الأيام العشرة الأولى من فرض حظر التجوال، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة مع قوات الشرطة، مؤكداً التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بضرورة التصدى لجميع حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمنع وقوع التعدى مرة أخرى.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، خلال الأيام العشرة الأولى من حظر التجوال، قد قامت بإزالة 17 حالة تعدٍ فى المهد على مساحة 14 قيراط و10 أسهم من الأراضى الزراعية بنطاق قرى بنى صالح، والعزب، وزاوية الكرادسة، والمندرة، ومنشاة الجزائر، وهوارة المقطع، وأبجيج، وأبو عش، والعامرية، وكفور النيل، وعزبة محمود أغا بقرية دسيا، وعزبة فرحات بحى غرب، كما تمكنت من إزالة 10 حالات تعدٍ داخل الحيز العمرانى عبارة عن شدات خشبية على مساحة 860 متراً بحى غرب، وحى شرق، ودمو، وعزبة محمود السيد بهوارة المقطع.



أما فى مركز أبشواي، فقد تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة 21 حالة تعدٍ فى المهد على الأراضى الزراعية بنطاق المركز على إجمالى مساحة 3285 متر مربع، عبارة عن أسوار ومبانى وكافيهات وفك شدات خشبية لمبانى مخالفة بمدينة أبشواى وقرى أبو كساه، وشكشوك، والعجميين، والخالدية، وسنرو، والنصارية.



وأضاف "التوني" أن الحملات المستمرة التى شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس قد أسفرت عن إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة فدان واحد و17 قيراط و16 سهماً، عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض وحفر أساسات وفك شدات خشبية لأعمدة وسملات داخل الحيز العمرانى، بمدينة سنورس، وقرى سنهور القبلية، وفيديمين، والسعيدية، وبنى عتمان، وترسا، ومطرطارس، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا من إزالة 6 حالات تعدٍ عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار بالبلوك الأبيض، على مساحة 1035 متراً من الأراضى الزراعية بقرى شدموه، وتطون، وحشمت، ومطول.



ولفت المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية قد تمكنت من إزالة 5 حالات تعدٍ فى المهد على الأراضى الزراعية على إجمالى مساحة 2127 متراً بقرى دار السلام، وقصر رشوان، وكفر محفوظ، والروضة، وفانوس، بالإضافة إلى فك 3 شدات خشبية على إجمالى مساحة 600 متراً، وإزالة حالة تعد على أراضى أملاك الدولة على مساحة 89 متراً بقرية الجمهورية.



فيما أسفرت الحملات التى قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق عن إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق المركز، منها 4 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 295 متراً من أراضى أملاك الدولة بنطاق قريتى الريان والشيمى، و10 حالات تعدٍ على مساحة 955 متراً من الأراضى الزراعية بنطاق قرى المشرك، والحامولى، وكحك بحرى، والشواشنة، والريان.

