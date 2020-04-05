اليوم السابع
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ارتفاع معدلات العنف المنزلى فى بريطانيا بنسبة 30% بسبب الحجر المنزلى

الأحد، 05 أبريل 2020 11:38 ص
ارتفاع معدلات العنف المنزلى فى بريطانيا بنسبة 30% بسبب الحجر المنزلى عنف منزلى
كتب: أحمد علوى

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أشارت احصائيات بريطانية إلى أن معدلات العنف المنزلي في بريطانيا ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 30%، خلال فترة الحجر المنزلي التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد.

ودعت مفوضة الضحايا فيرا بيرد الحكومة إلى إيجاد تمويل إضافي لدعم الضحايا، والإعلان عن استراتيجية جديدة لمواجهة العنف المنزلي، باعتباره "وباء آخر يجب مكافحته إلى جانب فيروس كورونا الجديد".

وأشارت صحيفة ديلى ميل البريطانية إلى أنه تم الإبلاغ عن 12 جريمة قتل خلال الأيام الـ5 الماضية، كان بينها اتهام آلان جينجز، 32 عاما، بقتل جدته بيتي دوبين، 82 عاما، في المنزل الذي يقيمان فيه في مقاطعة أنتريم بأيرلندا الشمالية.

وتعرضت الممرضة والأم لـ3 أطفال فيكتوريا وودهال، 31 سنة، للطعن حتى الموت خارج منزلها في ميدلكليف، بمدينة بارنسلي، هذا الأسبوع، على يد الزوج كريج وودهول.

وأكدت الصحيفة أن المؤسسات الخيرية وخطوط المساعدة شهدت ارتفاعا كبيرا في الاتصالات عبر الإنترنت مؤخرا، بسبب عدم قدرة الضحايا على إيجاد طريقة لاستخدام الهاتف.

ودعت بيرد الحكومة لدفع تكاليف غرف الفنادق للضحايا إذا تعذر العثور على ملاجئ مناسبة.

وقالت إن بعض الملاجئ أُجبرت على الإغلاق بسبب عدم كفاءة الموظفين، أو عدم القدرة على تلبية قواعد التباعد الاجتماعي.

وشهدت إحدى المؤسسات الخيرية في سويندون ارتفاع حجم المكالمات التي تم استقبالها بنسبة تصل إلى 40%، وفقا لرئيستها التنفيذية.

وقالت إيما رولينجز، الرئيسة التنفيذية في خدمة دعم ضحايا العنف المنزلي في سويندون: "شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية مكالمات من نساء أصغر سنا".

كما تم الإبلاغ عن ارتفاع معدلات العنف المنزلي في دول أخرى خلال حالة الإغلاق، بينها إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

 

كورونا

بريطانيا

العنف المنزلى فى بريطانيا

اخبار العالم

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