وفي سياق متصل ، توقع كبير الأطباء الصحيين في أوكرانيا ، فيكتور لياشكو ، وصول عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا " في البلاد إلى "الذروة " خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل الجارى.