اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى أوكرانيا إلى 32 حالة وفاة و1225 إصابة

الأحد، 05 أبريل 2020 10:35 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى أوكرانيا إلى 32 حالة وفاة و1225 إصابة كورونا فى أوكرانيا
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فى أوكرانيا إلى 1225 إصابة، حتى نهاية أمس السبت 4 أبريل.

ووفقا لموقع ukrpress، أعلنت الصحة أيضا تسجيل 32 حالة وفاة و25 حالة تعافى من الفيروس.

وكانت مواقع لتسجيل إصابات كورونا المستجد حول العالم، رصدت وصول العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التاجى إلى مليون ومائتى ألف إصابة، كما رصدت اقتراب عدد المتعافين من 250 ألف شخص.، ووصول عدد الضحايا إلى 65 ألف.

ووفق البيانات التحليلية لمواقع الرصد، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بإجمالى 311.637 إصابة، ووفيات 8.454، واحتلت إسبانيا المركز الثانى بإجمالى إصابات 126 ألف، فى حين سجلت الوفيات 15.362 حالة.

وفى وقت سابق كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء فى إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التى تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشى وباء فيروس كورونا

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض فى حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسى.

 من ناحية أخرى، أعلن المركز الروسى للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وفاة شخصين جراء إصابتهما بالفيروس، حيث أصيبا بالتهاب رئوى مضاعف توفيا على إثره فى العاصمة موسكو، وأكد المركز- فى بيان اليوم الأحد، أن مريضين تم تشخيص إصابتهما بالتهاب رئوى مُضاعف، كما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا توفيا فى العاصمة موسكو، أحدهما عن عمر يناهز الـ58 عامًا والأخر 70 عامًا.

 

 

 

 


اوكرانيا

الصحة الاوكرانية

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

كورونا فى اوكرانيا

كورونا مصر

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة