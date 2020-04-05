ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا فى أوكرانيا إلى 32 حالة وفاة و1225 إصابة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، فى أوكرانيا إلى 1225 إصابة، حتى نهاية أمس السبت 4 أبريل.

ووفقا لموقع ukrpress، أعلنت الصحة أيضا تسجيل 32 حالة وفاة و25 حالة تعافى من الفيروس.

وكانت مواقع لتسجيل إصابات كورونا المستجد حول العالم، رصدت وصول العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس التاجى إلى مليون ومائتى ألف إصابة، كما رصدت اقتراب عدد المتعافين من 250 ألف شخص.، ووصول عدد الضحايا إلى 65 ألف.

ووفق البيانات التحليلية لمواقع الرصد، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأكثر إصابة بإجمالى 311.637 إصابة، ووفيات 8.454، واحتلت إسبانيا المركز الثانى بإجمالى إصابات 126 ألف، فى حين سجلت الوفيات 15.362 حالة.

وفى وقت سابق كشف صحيفة south china post أن منظمة الصحة العالمية غيرت مسارها حول نصائحها الخاصة بأوقات ارتداء كمامة الوجه للأصحاء فى إطار الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وأكدت المنظمة إنها تدعم المبادرات الحكومية التى تتطلب أو تشجع ارتداء الناس للأقنعة مما يشير إلى تحول كبير عن النصيحة السابقة وسط تفشى وباء فيروس كورونا

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه يجب ترك الأقنعة الجراحية" الكمامات الطبية" للعاملين بمجال الرعاية الصحية من أطباء وتمريض فى حين يجب على الجمهور استخدام القماش أو أغطية الوجه محلية الصنع بشكل رئيسى.

من ناحية أخرى، أعلن المركز الروسى للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) وفاة شخصين جراء إصابتهما بالفيروس، حيث أصيبا بالتهاب رئوى مضاعف توفيا على إثره فى العاصمة موسكو، وأكد المركز- فى بيان اليوم الأحد، أن مريضين تم تشخيص إصابتهما بالتهاب رئوى مُضاعف، كما ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا توفيا فى العاصمة موسكو، أحدهما عن عمر يناهز الـ58 عامًا والأخر 70 عامًا.