إيطاليا تستعين بنزلاء السجون لمواجهة كورونا

وكالات

ذكرت وزارة العدل الإيطالية، أن النزلاء فى 3 سجون إيطالية سيبدؤون في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الواقية التى تستخدم فى الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم تركيب 8 ماكينات قادرة على إنتاج 400 ألف قناع واقٍ يومياً، في السجون الثلاثة بكل من ميلانو وروما وساليرنو، وذلك اعتباراً من منتصف أبريل.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، سيتم توزيع الأقنعة أولاً على السجناء وحراس السجون، وأن «فائضاً كبيراً» متوقعاً سيتم توزيعه على الأطقم الطبية في المستشفيات.

وهناك عجز في إمدادات الكمامات والأقنعة الواقية في إيطاليا، وكانت هناك أعمال شغب عنيفة في سجون بالبلاد خلال المراحل الأولى لتفشي الوباء، بسبب مخاوف السجناء من مخاطر انتقال العدوى إليهم.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول بارز بوزارة الصحة الإيطالية بأنه يجب على الإيطاليين الاستعداد لكفاح طويل ضد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، داعياً إلى عدم التراخي في إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال دومينيكو أركوري، المفوض بقطاع الصحة الحكومي، في مؤتمر صحفي: "ابتعدوا عن التفكير في أنه وقت للتغيير أو أنكم سوف تقومون بتطبيع سلوككم"

وأضاف: "واصلوا التصرف مثلما فعلتم حتى الآن، ولكن كونوا على دراية أننا لن نخرج من هذه المأساة إذا لم يقم كل شخص بدوره"

وتخضع إيطاليا لإغلاق وطني منذ العاشر من مارس، ولكن هناك علامات على التعب من الإغلاق خصوصاً في المناطق الجنوبية التي كانت أقل تضرراً من الفيروس.

وتهيمن عناوين وصور لأشخاص يتجاهلون قواعد البقاء في المنزل على صحف اليوم إلى جانب تعهدات السلطات بزيادة النقاط الشرطية.

وقال أركوري: "معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة بلا هوادة، ولكن يجب أن نتجنب البدء في التفكير أننا نفوز، وأننا حاصرنا خصمنا، وأننا على وشك أن تكون لنا الغلبة"