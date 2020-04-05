اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تستعين بنزلاء السجون لمواجهة كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:15 ص
إيطاليا تستعين بنزلاء السجون لمواجهة كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وزارة العدل الإيطالية، أن النزلاء فى 3 سجون إيطالية سيبدؤون في إنتاج الكمامات والأقنعة الطبية الواقية التى تستخدم فى الوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم تركيب 8 ماكينات قادرة على إنتاج 400 ألف قناع واقٍ يومياً، في السجون الثلاثة بكل من ميلانو وروما وساليرنو، وذلك اعتباراً من منتصف أبريل.

ووفقا لما نشرته صحيفة الرؤية الإماراتية، سيتم توزيع الأقنعة أولاً على السجناء وحراس السجون، وأن «فائضاً كبيراً» متوقعاً سيتم توزيعه على الأطقم الطبية في المستشفيات.

وهناك عجز في إمدادات الكمامات والأقنعة الواقية في إيطاليا، وكانت هناك أعمال شغب عنيفة في سجون بالبلاد خلال المراحل الأولى لتفشي الوباء، بسبب مخاوف السجناء من مخاطر انتقال العدوى إليهم.

وفي وقت سابق، صرح مسؤول بارز بوزارة الصحة الإيطالية بأنه يجب على الإيطاليين الاستعداد لكفاح طويل ضد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، داعياً إلى عدم التراخي في إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال دومينيكو أركوري، المفوض بقطاع الصحة الحكومي، في مؤتمر صحفي: "ابتعدوا عن التفكير في أنه وقت للتغيير أو أنكم سوف تقومون بتطبيع سلوككم"

وأضاف: "واصلوا التصرف مثلما فعلتم حتى الآن، ولكن كونوا على دراية أننا لن نخرج من هذه المأساة إذا لم يقم كل شخص بدوره"

وتخضع إيطاليا لإغلاق وطني منذ العاشر من مارس، ولكن هناك علامات على التعب من الإغلاق خصوصاً في المناطق الجنوبية التي كانت أقل تضرراً من الفيروس.

وتهيمن عناوين وصور لأشخاص يتجاهلون قواعد البقاء في المنزل على صحف اليوم إلى جانب تعهدات السلطات بزيادة النقاط الشرطية.

وقال أركوري: "معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة بلا هوادة، ولكن يجب أن نتجنب البدء في التفكير أننا نفوز، وأننا حاصرنا خصمنا، وأننا على وشك أن تكون لنا الغلبة"


ايطاليا

نزلاء السجون

كورونا

فيروس كورونا

مكافحه كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيطاليا تسجل 681 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ15 ألفا و362 حالة

السبت، 04 أبريل 2020 07:00 م

اليوم السابع: طائرتان تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية من مصر إلى إيطاليا

السبت، 04 أبريل 2020 07:00 م

681 وفاة جديدة فى إيطاليا بسبب كورونا.. وتراجع عدد الخاضعين للرعاية المكثفة

السبت، 04 أبريل 2020 06:59 م

لأول مرة.. تراجع عدد الحالات الحرجة بفيروس كورونا في إيطاليا

السبت، 04 أبريل 2020 06:38 م

أكاديمى فى إيطاليا لـ إكسترا نيوز: هناك تفاؤل للعلاج بالبلازما لمواجهة كورونا

السبت، 04 أبريل 2020 06:07 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

الزراعة: ارتفاع صادرات البطاطس لـ301 ألف طن

طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة

طؤارى فى غرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس على الطرق السريعة

وزير التعليم العالى عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدمرداش: "معنديش معلومات"

وزير التعليم العالى عن إصابة طبيب بكورونا بمستشفى الدمرداش: "معنديش معلومات"

إقلاع رحلة جديدة من واشنطن لنقل المصريين العالقين لمرسى علم

إقلاع رحلة جديدة من واشنطن لنقل المصريين العالقين لمرسى علم

أخبار 24 ساعة..الصحة: تسجيل 85 حالة إيجابية لفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أخبار 24 ساعة..الصحة: تسجيل 85 حالة إيجابية لفيروس كورونا و5 حالات وفاة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

رمضان صبحي يتحفظ على الانتقال للدوري التركي بعد انتهاء اعارته للأهلي

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى المبرة ببورسعيد وتجهيزها لفرز حالات كورونا

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

وزير التعليم يحدد عدة إرشادات لطلاب أولى ثانوى قبل امتحان غدا التجريبى

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

الداخلية تواجه كورونا والجريمة معا.. تحريز 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاش و70 كيلو هيروين.. والقبض على 8 مطلوبين لحبل المشنقة و422 محكوما عليهم بالمؤبد.. وضبط قضايا أموال بقيمة 7 مليار جنيه.. إنفوجراف

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

المستشفيات الجامعية: تعقيم معهد الأورام وعودته للعمل خلال 24 ساعة

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

فيديو .. حرب وحشية بين جهاز المناعة وفيروس كورونا.. من ينتصر ؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة