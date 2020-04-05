اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 3 من الكوادر الطبية فى محافظة النجف العراقية بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:02 م
إصابة 3 من الكوادر الطبية فى محافظة النجف العراقية بفيروس كورونا اختبارات لإنتاج علاج مضاد لفيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر فى صحة مدينة "النجف " العراقية ، اليوم الأحد، بأن ثلاثة من الكوادر الطبية العاملة فى "مركز الفرات الأوسط لعلاج الأورام السرطانية " أصيبوا بفيروس كورونا، اثنان منهم يعملان بصفة مساعد مختبر، وطبيبة فى وحدة الإشعاع، لافتا إلى أنهم وضعوا فى "العزل الطبى"، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية عن المصدر قوله ، إن الفرق الطبية التخصصية باشرت بفحص العاملين معها ، حيث تبين عدم إصابتهم، فيما قام المركز بمنحهم إجازة إجبارية لمدة أربعة عشر يوماً.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة النجف عن مغادرة 63 مواطنا أماكن الحجر الصحي لانتهاء مدة الحجر "14 يوما"، بعد التأكد من عدم ظهور أعراض مرضية عليهم.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت اليوم الأحد، وفاة مصاب بفيروس كورونا الجديد بمحافظة النجف، ما يرفع حالات الوفاة بالنجف إلى خمس وفيات، فيما تم تسجيل ست إصابات جديدة بعد اجراء الفحص المختبري على 98 حالة مشتبه بها، وذكر اعلام دائرة الصحة في النجف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن إجمالى الحالات المسجلة فى المحافظة، بلغ 181حالة "مؤكدة" ، منها 53 حالة تم شفاؤها ، و5 وفيات ، ومغادرة حالتين إلى إيران.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة فى "كردستان العراق " تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد في مدينة (أربيل) .

وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه في إطار الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا " المستجد تم تسجيل 18 إصابة جديدة وأضاف - البيان - أن المصابين من سكان مناطق مختلفة في مدينة (أربيل ) : 8 رجال و6 نساء و4 أطفال، وهم من "المخالطين " لمصاب "سابق" زار مجلسا للعزاء بمدينة (أربيل) ، مشيرا إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا " بسبب المشاركة في مجلس العزاء المذكور في مدينة (أربيل ) وصل إلى 32 حالة.

وكانت الصين، أرسلت  فريق طبى إلى بغداد العاصمة العراقية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا،- حسب وكالة الأنباء الصينية - الذى ظهرت أول إصابة به في ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر الماضى، وبعدها تفشى في أغلب دول العالم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى المكلف، عدنان الزرفى،  قال إنه ينتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي، قائلا: أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق.

وأضاف خلال تصريحات لقناة سكاى نيوز، أن العراق يمر بكارثة وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل المرتبات، و النفط ملك الشعب ولايحق للحكومة التصرف بهذه الثروة بطريق غير مناسبة، و أدعو جميع القوى السياسية إلى التكاتف لرسم خطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتوفير مرتبات الرعاية الاجتماعية.


كورونا

فيروس كورونا

العراق

النجف

محافظه النجف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

فيديو.. علماء النعجة دوللى يكتشفون علاج كورونا

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

التعليم :فيديو توضيحى اليوم لطريقة إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

اعرف حقك.. 8 حقوق أساسية تتمتع بهم كمستهلك

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

رئيس جامعة المنصورة: إنشاء 4 خطوط إنتاج "كمامات طبية" لمواجهة كورونا

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

12 معلومة عن مقبرة الملكة مرس عنخ الثالثة حفيدة خوفو

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

تعرف على المرتب الجديد بعد حركة يوليو القادم لترقية ربع مليون موظف

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الحادى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة