اليوم السابع
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إسلام أباد تدعو الأمم المتحدة لدعمها فى مساعدة إغاثية للاجئين الأفغان

الأحد، 05 أبريل 2020 06:49 م
إسلام أباد تدعو الأمم المتحدة لدعمها فى مساعدة إغاثية للاجئين الأفغان عمر خان رئيس وزراء باكستان
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دعا وزير الدولة لشؤون الأقاليم والمناطق الحدودية الباكستانى شهريار خان آفريدي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دعم بلاده لتقديم مساعدة إغاثية للاجئين الأفغان المقيمين في باكستان.
 
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم ،الأحد، عن آفريدي قوله في حديثه مع الصحفيين خلال زيارة مخيم اللاجئين الأفغان - "أحذر المجتمع الدولي من أزمة إنسانية في مخيمات اللاجئين الأفغان بسبب الإغلاق الذي تشهده البلاد للتغلب على فيروس كورونا المستجد".
 
وأشار آفريدي، إلى أن رئيس الوزراء عمران خان أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية لتوفير مساعدات إغاثية للاجئين الأفغان على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد حالياً.قررت باكستان ، اليوم السبت ، السماح للمواطنين الأفغان الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك بناء على طلب من الحكومة الأفغانية إلى نظيرتها الباكستانية.

وكانت باكستان، قررت أمس، السبت ، السماح للمواطنين الأفغان الراغبين في العودة إلى بلادهم، وذلك بناء على طلب من الحكومة الأفغانية إلى نظيرتها الباكستانية.

 

 
وكانت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان ارتفعت إلى 2700 ووفاة 40 حالة، وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أمس السبت، أنه تم تسجيل 839 حالة إصابة فى السند، فيما تم تسجيل 1072 حالة في البنجاب و175 حالة في بلوشستان ، والحالات الأخرى في مناطق مختلفة من البلاد.
 
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي قد أكد ، أن بلاده ستنظم 17 رحلة جوية لإعادة رعاياها العالقين في الخارج إلى الوطن بدءا من  السبت وحتى 11 أبريل الجارى.
 
وبموجب الخطة التي وافقت عليها لجنة التنسيق الوطنية حول جائحة كورونا، قررت السلطات إيلاء الأولوية لإعادة رعاياها العالقين في الترانزيت في طريق عودتهم إلى البلاد يليهم أولئك الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، ثم يأتي الباكستانيون الذين يعملون أو يدرسون في الخارج في المركز الثالث في قائمة الأولويات.. مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص جميع الوافدين إلى المطار.

 


 


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