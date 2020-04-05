إسبانيا تسجل 674 وفاة جديدة اليوم ليرتفع الإجمالى إلى 12418

وكالات

قالت وزارة الصحة في إسبانيا اليوم الأحد إن عدد وفيات فيروس كورونا في إسبانيا ارتفع إلى 12418 اليوم بتسجيل 674 وفاة جديدة. وبلغ عدد الوفيات أمس 809. وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المعروفة وصل إلى 130759 ارتفاعا من 124736 قبل يوم.

وكانت الحكومة الإسبانية قد مددت حالة الطوارئ حتى 26 أبريل بسبب تفشى فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا من 124736 إلى 117710 أمس، وتسجيل 1000 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وكانت قد أشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يعيد تركيز نشاطه للتخطيط حول إعادة فرض تمديد الطوارئ مع تشديد الإجراءات لمنع نقل عدوى كورونا، مع توقعات تمديد آخر.

وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن منحنى الحالات الجديدة في إسبانيا أصبح تحت السيطرة، وأن إجراءات الطوارئ الصارمة التي تم وضعها لإغلاق البلاد تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن البيانات تظهر لنا أن المنحنى استقر وأنه تم تحقيق الهدف الإساسى وهو بلوغ ذروة المنحنى وأنه تم بدء مرحلة التباطؤ.

وتعرضت الحكومة الإسبانية لانتقادات من أحزاب المعارضة، وبعض العاملين الصحيين والنقابات بسبب النقص المبلغ عنه في مرافق وحدة العناية المركزة، ونقص معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يعانون الإجهاد.