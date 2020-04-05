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أمن القليوبية: ضبط 100 شخص اخترقوا حظر التجول منذ بدايته

الأحد، 05 أبريل 2020 02:00 ص
أمن القليوبية: ضبط 100 شخص اخترقوا حظر التجول منذ بدايته حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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قال مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، إنه تم ضبط 100شخص اخترقوا قرار حظر التجول بدائرة مركز قليوب منذ بداية تطبيق قرار حظر التجول حتي اليوم.

وأكد المصدر الأمني لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عرضهم على النيابة العامة بقليوب واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرًا إلى أنه لاحظ التزام المواطنين بدائرة المركز بقرارات الحظر، وأن هناك بعض الحالات الفردية غير ملتزمة بقرارات الحظر والذي يبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأمر النائب العام بإخلاء سبيل فتاتين متهمتين بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك فى الأوقات المحظورة قانونًا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون والإضرار بالسلام الاجتماعي، وذلك بضمانٍ ماليٍ قدره 20  ألف جنيه لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذى أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مُصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق القضية لتقديمهما للمحاكمة الجنائية.


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