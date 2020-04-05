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أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 04:52 م
أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها.. صور
القليوبية نيفين طه

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دشنت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها مبادرة "انتم مش لوحدكم"، للترفيه عن مرضى الحجر الصحى فى مستشفى قها، حيث قامت بتشغيل أغانى وطنية من "دى جي" محمل على سيارة نصف نقل فى محيط المستشفى للترفيه عن المرضى.

واستقبل المرضى المبادرة بالترحاب، حيث خرجوا من الشبابيك الزجاجية، ورفعوا أيديهم بعلامات النصر من خلفها، موجهين التحية لرئيس المدينة والمسؤولين المرافقين لها، خلال بث الأغانى الوطنية تحية لها، لما تقوم به من الترفيه عنهم.

وتزامن ذلك مع الحملة التى قام بها مجلس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بأعمال التطهير والتعقيم حول المستشفى والطرق حولها.

وقالت المهندسة أمل فوزي، إنه بعد تسجيل عدد من حالة الوفيات بين المرضى فى مستشفى العزل، علمت أن هناك حالة من الحزن تتملك المرضى فى المستشفى، ومن هنا جاءت فكرة الدفع بـ"دى جي" للترفيه عن المرضى، وتوصيل رسالة لهم "انتم لستم لوحدكم، وجميعًا ندعمكم وندعو لكم بالشفاء العاجل".

وأشارت إلى أنها أمرت بتوفير كافة أوجة الرعاية للمرضى، وجرى الدفع بكميات من المياه والعصائر والمواد الغذائية هدية من المجلس لرفح روحهم المعنوية.

وأضافت رئيس مدينة قها،إن المبادرة لاقت استحسانا من قبل التمريض والأطباء بمستشفى العزل الذين لم يخرجوا منها منذ اسبوعين ،مشيره إلى أنه بالتواصل مع أطباء بعزل قها أكدوا خرجوا 10 حالات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء اخر مسحة.

وكان قد أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهى بشكل دورى فى الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التى نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازى للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (1)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (3)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (4)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (5)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (6)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (7)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (8)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (9)
 

 

أغانى وطنية للترفية عن مرضى الحجر الصحى بمدينة قها (10)

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