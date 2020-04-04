اليوم السابع
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نقيب الصيادلة بالشرقية: توزيع كمامات ومطهرات على العاملين بالمستشفيات الحكومية

السبت، 04 أبريل 2020 11:00 ص
نقيب الصيادلة بالشرقية: توزيع كمامات ومطهرات على العاملين بالمستشفيات الحكومية الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

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قال الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية، إن النقابة اتخذت العديد من الإجراءت الوقائية نحو المواطنين بالمحافظة وكذلك أعضاء النقابة، وذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية، حيث تم القيام بحملة توعوية شعبية يتم من خلاها توزيع 2000 مطوية يوميا تحتوي علي تعليمات تتعلق بطرق الوقاية والعلاج وكل ما يخص فيروس كورونا.

وأضاف نقيب الصيادلة بالشرقية، في تصريح صحفي لـ" اليوم السابع" أن النقابة توفر أسبوعيا الكمامات والمواد المطهرة للصيادلة العاملين بالمستشفيات الحكومية داخل المحافظة، فضلا عن التنبيه علي مالكي الصيداليات بعدم شراء المطهرات إلا من الأماكن الموثق منهما.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وهى:

 حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ،مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 


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