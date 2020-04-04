اليوم السابع
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مطران شبرا الخيمة يترأس مراسم صلاة جنازة كاهن كنيسة السيدة العذراء والمجدلية

السبت، 04 أبريل 2020 01:44 م
مطران شبرا الخيمة يترأس مراسم صلاة جنازة كاهن كنيسة السيدة العذراء والمجدلية مطران شبرا الخيمة مع القمص بنيامين فؤاد
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها صلاة الجنازة لنياحة القمص بنيامين فؤاد كاهن كنيسة السيدة العذراء والمجدلية شبرا الخيمة، والذي توفي بعد صراع مع المرض وفشل فى وظائف الكلى والكبد، فجر اليوم السبت، وكانت الجنازة قاصرة على الأباء كهنة كنيسته والأسرة فقط، وذلك لأجل الظروف التى تمر بها البلاد

وأوضحت مطرانية شبرا الخيمة، أن القمص بنيامين فؤاد كاهن كنيسة السيدة العذراء والمجدلية شبرا الخيمة، ولد في ٤ مايو ١٩٥٩، وتاريخ الرسامة ٢٤ مايو ١٩٩٦، وتاريخ القمصية ١٢ أبريل ٢٠٠٩، وتاريخ النياحة ٤ أبريل ٢٠٢٠.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.

وأهاب المحافظ، بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن والابتعاد عن أماكن التجمعات.

الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة
الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة

 

صلاة جنازة القمص بنيامين فؤاد
صلاة جنازة القمص بنيامين فؤاد

 

مطران شبرا الخيمة مع القمص بنيامين فؤاد
مطران شبرا الخيمة مع القمص بنيامين فؤاد

 

نياحة القمص بنيامين فؤاد
نياحة القمص بنيامين فؤاد

 


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