اليوم السابع
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صور.. صرف المعاشات للمواطنين وتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية بمدينة الطود

السبت، 04 أبريل 2020 12:31 م
صور.. صرف المعاشات للمواطنين وتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية بمدينة الطود رئيس مدينة الطود يتابع صرف المعاشات للمواطنين
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، أعمال صرف المعاشات بالمكاتب البريديه بمركز الطود وذلك الوقوف علي العملية التنظيمية خلال أعمال الصرف بمشاركة منظمات المجتمع المدني بالمركز لجمعية الشباب للتنميه الشاملة بالطود، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم للمتابعة الميدانية والمستمرة بالمدن والمراكز بالمحافظة، ومتابعة الأعمال الجارية بالمدينة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الصرف الصحي لخط السيب الخاص لمحطة المعالجة الثلاثية بالعديسات بقطر 560 ملي وبطول 4 كيلو متر والذي يبدأ من محطة المعالجه لينتهي عند المصب مصرف السلامية، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال الوحده المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس لأعمال التجميل بالطريق السريع القاهره أسوان بداية من منطقة نجع الوحدة بقرية الطود غرب مروراً بمدرسة نجع الوحدة الإعدادية والمراسي النيلية بالطريق، ومن خلال متابعة رئيس مركز ومدينة الطود، لأعمال تطهير وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية والمصالح الحكومية بمدينة الطود لتطهير وتعقيم مبنى إعداد القادة والتدريب المهني وقصر ثقافة الطود والوحدات الصحية.

كما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أيضاً في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين في أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عبر تطهير وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسيه بالقرى بمركز الطود لقري الطود غرب، والمريس ومنشية النوبه وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان قد إنطلق رجال هندسة الرى بمدينة الطود برئاسة سعدي حسين مدني مسئول الري بالمدينة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، فى أعمال رفع وإزالة القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من المصارف، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة ومتابعة أعمال رفع وإزالة القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة من المصارف والترع المختلفة، وذلك للحفاظ على المجارى المائية التى تعد شرايين الحياة للمصرين من التلوث، وما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه ويعد إساءة للمظهر الحضارى والجمالى والذى يؤثر سلبا على كل القطاعات سواء الزراعى أو الصحي.

1 رئيس مدينة الطود يتابع صرف المعاشات للمواطنين
 رئيس مدينة الطود يتابع صرف المعاشات للمواطنين

 

أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية
أعمال تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية

 

حملات التعقيم للمنشآت الحيوية بالطود
حملات التعقيم للمنشآت الحيوية بالطود

 


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