الهند: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2902 بعد تسجيل 601 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى 2902 حالة بعد تسجيل 601 إصابة جديدة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان العالم شهد صباح اليوم، تسجيل أكثر من مليون و100 ألف إصابة بفيروس كورونا، وفيما تقترب حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس من 60 ألف حالة.