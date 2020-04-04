اليوم السابع
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السبت، 04 أبريل 2020 05:59 م
خالد صلاح
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أمريكا: عجز فى القيادات المدربة للتصدى للأزمات مع اقتراب موسم الكوارث الطبيعية

السبت، 04 أبريل 2020 05:04 م
أمريكا: عجز فى القيادات المدربة للتصدى للأزمات مع اقتراب موسم الكوارث الطبيعية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نيويورك أ ش أ

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كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم  السبت ، عن معاناة الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ، التى تقود جهود الولايات المتحدة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من عجز فى القيادات المدربة فى بعض أكثر الوظائف حيوية.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أنه فى الوقت نفسه فإن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ أُجبرت على تعليق مبادرة توظيف كبيرة وأغلقت منشآت تدريب لتجنب انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن عدد المسؤولين المؤهلين لقيادة العمليات الميدانية هبط من 44 إلى 19 مسؤولا فقط فى أقل من 6 أسابيع، حيث تم تكليف العديد منهم لقيادة العمليات الميدانية فى الولايات التى تتفاقم فيها أزمة فيروس كوفيد-19، لافتة إلى أنه يتم أيضا سحب المزيد من الموظفين من عمليات الاستجابة لأزمات أخرى للمساعدة فى عمليات كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه مع اقتراب موسم حرائق الغابات والأعاصير فى الولايات المتحدة خلال أقل من شهرين، من شأن العجز فى الموظفين أن يُعقد من استجابة الحكومة الأمريكية للكوارث الأخرى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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