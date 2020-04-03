اليوم السابع
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300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا فى اليابان

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:59 ص
300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا فى اليابان شينزو آبى
كتب محمد جمال

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اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي،  وحزبه الحاكم "الديمقراطى الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.

 

وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج فى خمسة مصانع فى اليابان، بسبب تراجع حاد فى الطلب فى الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.

 

ونصحت وزارة الصحة اليوم الجمعة الحكومات المحلية اليابانية بمساعدة الأشخاص الذين لديهم أعراض فيروس كورونا بسيطة للتعافى فى منازلهم أو فى الفنادق.

 

وبلغ إجمالى الإصابات فى اليابان حتى أمس الخميس 3483 "من بينهم 712 من السفينة دياموند برنسيس،و 14 من رحلات طيران عارض حكومية".


شينزو آبى

اليابان

طوكيو

فيروس كورونا

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