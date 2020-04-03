وقف 3 حالات تعد على أرض أملاك دولة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ملوى 3 حالات تعد على أرض أملاك الدولة، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بضرورة استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية من المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التى تمر بها البلاد، كما مهدت الوحدة المحلية لمركز ملوى شارع الشيخ إبراهيم يحىى غرب مدينة ملوى بالجليدر، وتم رفع كافة المخلفات ونقلها إلى الظهير الصحراوى .

بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، غلق المحلات وأماكن الترفيه فى نطاق المركز يوم الجمعة بناء على تعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق التام يومى الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا وللحد من التجمعات وإنتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وفى مركز ديرمواس نفذت الوحدة المحلية حملة لتشجير طريق مصر أسوان الزراعى بنطاق المركز.

ومن جانبه وجه المهندس محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا نواب رئيس المدينة متابعة سير صرف معاشات ابريل 2020 ،فى قرى وأحياء المركز ، بناءا على تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بفتح عدد من المنافذ الإضافية لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك بهدف منع الازدحام او التجمعات امام مكاتب البريد، ضمن خطه المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجه فيروس كورونا المستجد.

وأكد نائب رئيس المدينة هشام فايز أن كل إجراء متبع يهدف إلى صالح المواطن والتسهيل علية للحصول على حقوق وللحفاظ على صحته.